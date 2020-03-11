В татарстанском национальном парке "Нижняя Кама" измерили огромное гнездо орланов-белохвостов

11 Март 2020 2020-03-11T11:51:10+03:00

Размер упавшего гнезда измеряли в человеках и собаках Фото: Из материалов пресс-службы

Оно упало на землю вместе с верхушкой сухого дерева

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За мартовские праздники сотрудники национального парка "Нижняя Кама" провели проверку известного ранее мест гнездования редких птиц - орланов-белохвостов. При помощи местных егерей удалось обнаружить крупную гнездовую группировку. Там орнитолог Ринур Бекмансуров сумел обследовать 11 участков.

- На трех уже началось гнездование, быстро фотографировал издалека, чтобы не вспугнуть птиц и уезжал дальше, - рассказал Ринур Бекмансуров.

Он отметил, что на остальных гнездах птицы еще только готовятся к размножению, большинство из них уже обновлены, подготовлены к кладке.

Одной паре хищных птиц пришлось строить гнездо заново - верхушка сухого дерева, на котором оно располагалось, обломилась и огромное гнездо упало на землю. Его размер измерили в "человеках и собаках", пошутил Ринур Бекмансуров, продемонстрировав размер исполинского гнезда на фото.

Напомним, ранее орнитологи обнаружили в Татарстане гнездо этих птиц высотой в два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU