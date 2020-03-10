В Чувашии загорелся КАМАЗ с зерном
9 марта в 11.00 в селе Шыгырданы Батыревского района Чувашии загорелся КАМАЗ. Машина была припаркована около частного дома на улице Вахитова. На место происшествия в срочном порядке выехали пожарные. Они потушили огонь.
- Пламя уничтожило кабину авто. Удалось спасти груз – 20 тонн зерна. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства, - сообщили в МЧС Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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