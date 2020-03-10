В Чебоксарах ищут 35-летнего Олега Шинкарева, который более недели не выходит на связь с родными
В Чебоксарах начались активные поиски 35-летнего Олега Шинкарева. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 1 марта. Тогда они обратились за помощью в полицию и к членам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Известно, что Олег ростом около 190 сантиметров имеет худощавое телосложение, рыжие волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем была темная бейсболка, синяя укороченная куртка и черные джинсы.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Олега Шинкарева, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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