2020-03-10T19:43:07+03:00
Происшествия

В Чебоксарах ищут 35-летнего Олега Шинкарева, который более недели не выходит на связь с родными

О местонахождении мужчины ничего не известно с 1 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах начались активные поиски 35-летнего Олега Шинкарева. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 1 марта. Тогда они обратились за помощью в полицию и к членам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Олег ростом около 190 сантиметров имеет худощавое телосложение, рыжие волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем была темная бейсболка, синяя укороченная куртка и черные джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Олега Шинкарева, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Чебоксарах ищут 35-летнего Олега Шинкарева, который более недели не выходит на связь с родными
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