2020-03-10T15:07:52+03:00
Звезды

3000 зрителей поздравили с 8 марта!

Первые весенние праздники в этом году звезды татарской эстрады отметили проведением двухчасового праздничного концерта в торговом центре «Южный»
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Бесплатный концерт прошел в честь V Премии телеканала «TMTV», которую вручат 5 апреля в ТРК «Пирамида».Бесплатный концерт прошел в честь V Премии телеканала «TMTV», которую вручат 5 апреля в ТРК «Пирамида».
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6 марта, Хамдуна Тимергалиева, Ляйсан Гимаева, Чачка, Рамиль Айметдинов, Фирюза, Анастасия Макарова, Рафис Калимулин с участием телеканала «TMTV» и выездной открытой студии радиостанции «Tatar Radiosi» устроили настоящее праздничное мероприятие – бесплатный концерт в честь V Премии телеканала «TMTV», которая пройдет 5 апреля в ТРК «Пирамида».

В канун 8 марта, концерт стал приятным подарком прекрасной половине человечества. Прозвучали популярные песни на татарском и русских языках «Кил яныма», «Чын сою», «Картаясы килми», «Парлы ялгыз» , «Океаны» и другие.

За час до концерта стартовала открытая выездная студия радиостанции «Tatar Radiosi». Многие зрители, забыв про покупки, собрались посмотреть на работу радиостанции «в живую». Ди-джеи разыграли подарки от партнеров, а певица Чачка исполнила целый ряд своих популярных песен под аккомпанемент гитары.

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