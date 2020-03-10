В Чебоксарах фельдшер спасла пациента, сделав ему укол в кость
9 марта в Чебоксарах один из экипажей "скорой" получил сообщение, что необходима помощь 35-летнему мужчине. У него упало давление в результате отравления токсинами, и к моменту приезда медиков у него спали вены. Сделать инъекции внутривенно было невозможно.
Фельдшер Екатерина Шивцова приняла решение вводить лекарство через кость, сообщает пресс-служба Республиканского центра катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии.
- Внутрикостный укол применяется в критических ситуациях, когда доступ к вене невозможен, а пациенту требуется интенсивная терапия с введением медикаментов, - уточнили медики.
Когда общее состояние мужчины улучшилось, его смогли госпитализировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU