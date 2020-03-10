В Чебоксарах фельдшер спасла пациента, сделав ему укол в кость

10 Март 2020 2020-03-10T20:06:42+03:00

После улучшения на месте состояния пациента госпитализировали Фото: Из материалов пресс-службы

На такой шаг пришлось пойти из-за проблем с низким кровеносным давлением у мужчины

Изменить размер текста: A A

9 марта в Чебоксарах один из экипажей "скорой" получил сообщение, что необходима помощь 35-летнему мужчине. У него упало давление в результате отравления токсинами, и к моменту приезда медиков у него спали вены. Сделать инъекции внутривенно было невозможно.

Фельдшер Екатерина Шивцова приняла решение вводить лекарство через кость, сообщает пресс-служба Республиканского центра катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии.

- Внутрикостный укол применяется в критических ситуациях, когда доступ к вене невозможен, а пациенту требуется интенсивная терапия с введением медикаментов, - уточнили медики.

Когда общее состояние мужчины улучшилось, его смогли госпитализировать.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU