2020-03-10T20:06:42+03:00
Общество

В Чебоксарах фельдшер спасла пациента, сделав ему укол в кость

На такой шаг пришлось пойти из-за проблем с низким кровеносным давлением у мужчины
Лика ИСАЕВА
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После улучшения на месте состояния пациента госпитализировалиПосле улучшения на месте состояния пациента госпитализировалиФото: Из материалов пресс-службы
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9 марта в Чебоксарах один из экипажей "скорой" получил сообщение, что необходима помощь 35-летнему мужчине. У него упало давление в результате отравления токсинами, и к моменту приезда медиков у него спали вены. Сделать инъекции внутривенно было невозможно.

Фельдшер Екатерина Шивцова приняла решение вводить лекарство через кость, сообщает пресс-служба Республиканского центра катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии.

- Внутрикостный укол применяется в критических ситуациях, когда доступ к вене невозможен, а пациенту требуется интенсивная терапия с введением медикаментов, - уточнили медики.

Когда общее состояние мужчины улучшилось, его смогли госпитализировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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