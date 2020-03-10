2020-03-10T15:44:04+03:00
Общество

Как в Казани благоустроят двор на улице Авангардная

Там появится детская площадка и центральная площадь с теневым навесом, удобными качелями, амфитеатром и сценой [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @tgarch_kazanФото: @tgarch_kazan
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В Казани благоустроят запущенный двор на улице Авангардная. То, как он будет выглядеть после проведенных работ, презентовала творческая группа при мэрии города. Их основной задачей было сделать территорию с огромным зеленым массивом точкой притяжения местных жителей.

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

- Важно чтобы люди полюбили эту территорию, начали ее беречь, ценить, относиться к ней нас как к своей. Микрорайон не имеет общественных пространств для отдыха в шаговой доступности, вокруг промышленные зоны и частный сектор не адаптированные под прогулки. Данная территория идеально расположилась, почти в центре микрорайона, вокруг школ, детских садов, центра детского творчества, жилых домов, - отмечает авторы проекта.

В проекте благоустройства сохранены дорожки в сквере. Территория дополнена пешеходными маршрутами, точками входа.

В сквере появится детская площадка и центральная площадь с теневым навесом, удобными качелями, амфитеатром и сценой.

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

ИСТОЧНИК KP.RU

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