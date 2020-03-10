Как в Казани благоустроят двор на улице Авангардная
В Казани благоустроят запущенный двор на улице Авангардная. То, как он будет выглядеть после проведенных работ, презентовала творческая группа при мэрии города. Их основной задачей было сделать территорию с огромным зеленым массивом точкой притяжения местных жителей.
Фото: @tgarch_kazan
- Важно чтобы люди полюбили эту территорию, начали ее беречь, ценить, относиться к ней нас как к своей. Микрорайон не имеет общественных пространств для отдыха в шаговой доступности, вокруг промышленные зоны и частный сектор не адаптированные под прогулки. Данная территория идеально расположилась, почти в центре микрорайона, вокруг школ, детских садов, центра детского творчества, жилых домов, - отмечает авторы проекта.
В проекте благоустройства сохранены дорожки в сквере. Территория дополнена пешеходными маршрутами, точками входа.
В сквере появится детская площадка и центральная площадь с теневым навесом, удобными качелями, амфитеатром и сценой.
Фото: @tgarch_kazan
ИСТОЧНИК KP.RU