Место скончавшегося Габделхая Каримова его место в Госсовете Татарстана займет главный врач ДРКБ

10 Март 2020 2020-03-10T15:24:36+03:00

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58-летний депутат Госсовета Татарстана Габдулхай Каримов скончался 3 февраля 2020 года. С тех пор его место в республиканском парламенте пустовало. А во вторник, 10 марта, стало известно, что мандат депутата получил главный врач ДРКБ 42-летний Айрат Зиатдинов. Об этом сообщается в постановлении Центризбиркома Татарстана.

Теперь Зиатдинов зарегистрирован депутатом Госсовета республики шестого созыва. Ему уже поручено выдать соответствующее удостоверение.

СПРАВКА КП

Айрат Зиатдинов окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», ординатуру по специальности «социальная гигиена и организация здравоохранения». Кроме того, он выучился в институте социальных и гуманитарных знаний по специальности «юриспруденция».

В 2008 году Зиатдинов стал главврачом казанской поликлиники № 4, в 2017 – главврачом городской поликлиники №21, а в 2018 году – главврачом Детской республиканской клинической больницы министерства здравоохранения Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU