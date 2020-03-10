В Татарстане подрались два иностранца: один из них был ранен ножом в живот

10 Март 2020 2020-03-10T18:36:51+03:00

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В Нижнекамске двое иностранных работников одного из местных предприятий жутко поссорились между собой. Апогей конфликта произошел, когда оба граждан Турции – 36-ти и 34-х летние мужчины, оказались на лестничной площадке общежития.

В итоге старший из коллег, как полагают правоохранители, пырнул младшего ножом в живот. Последний с этим ранением и другими травмами был госпитализирован в районную больницу. Медикам удалось спасти мужчине жизнь.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU