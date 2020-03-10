В Татарстане на бездомного завели уголовное дело за убийство топором
9 марта в Тетюшском районе в пристрое дома, который принадлежит 62-летнему пенсионеру, выпивали двое бездомных мужчины. Во время «застолья» между ними вспыхнула пьяная ссора. Тогда один из них схватил топор и ударил им по голове собутыльника. Потерпевшего доставили в местную больницу, где он от полученного ранения скончался в течение часа.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в МВД Татарстана.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»