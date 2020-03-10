2020-03-10T18:07:24+03:00
Происшествия

В Татарстане на бездомного завели уголовное дело за убийство топором

Потерпевший скончался в больнице
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

9 марта в Тетюшском районе в пристрое дома, который принадлежит 62-летнему пенсионеру, выпивали двое бездомных мужчины. Во время «застолья» между ними вспыхнула пьяная ссора. Тогда один из них схватил топор и ударил им по голове собутыльника. Потерпевшего доставили в местную больницу, где он от полученного ранения скончался в течение часа.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в МВД Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отношении жительницы Чувашии возбудили уголовное дело за расклейку интимных фото в больнице
В Ульяновске школьник украл 16 упаковок геля для зубной эмали
В Чебоксарах фельдшер спасла пациента, сделав ему укол в кость
В Чебоксарах ищут 35-летнего Олега Шинкарева, который более недели не выходит на связь с родными
В Заинском районе на берегу реки нашли тело пропавшего пенсионера
Татарстан попал в топ-10 регионов России по экономическому здоровью
В Татарстане подрались два иностранца: один из них был ранен ножом в живот
На выходных в Татарстане ожидается похолодание до -5 градусов
В Татарстане на бездомного завели уголовное дело за убийство топором
Главой Минстроя Марий Эл назначен Михаил Степанов
Верховый суд Чувашии смягчил приговор сыну сити-менеджеру Чебоксар Олегу Ладыкову
Из-за пожара житель Марий Эл остался без дома
В 2020 в Татарстане на поддержку семей с детьми направят более 21 миллиарда рублей