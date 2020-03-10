В Татарстане на бездомного завели уголовное дело за убийство топором

10 Март 2020 2020-03-10T18:07:24+03:00

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9 марта в Тетюшском районе в пристрое дома, который принадлежит 62-летнему пенсионеру, выпивали двое бездомных мужчины. Во время «застолья» между ними вспыхнула пьяная ссора. Тогда один из них схватил топор и ударил им по голове собутыльника. Потерпевшего доставили в местную больницу, где он от полученного ранения скончался в течение часа.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU