СУ СКР Татарстана: на 8 Марта в Казани во время застолья гости зарезали хозяина

10 Март 2020 2020-03-10T14:53:47+03:00

По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Иван ПЕТРОВ

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Трагедия произошла вечером 8 марта в казанском поселке Царицыно. Там 61-летний мужчина пригласил к себе в дачный дом своих знакомых - супружескую пару. Во время совместной пьянки гости напали на хозяина с ножом. Случайно это увидел в окно родственник потерпевшего и обратился за помощью в полицию.

Прибыв на место преступления, стражи порядка обнаружили хозяина дома - он был убит, в его теле осталось застрявшее лезвие ножа. Вокруг - следы драки.

Подозреваемые - мужчина и его 47-летняя супруга находились в доме, они были пьяны.

По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU