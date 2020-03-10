2020-03-10T14:53:47+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: на 8 Марта в Казани во время застолья гости зарезали хозяина

В теле погибшего нашли застрявшее лезвие ножа
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Трагедия произошла вечером 8 марта в казанском поселке Царицыно. Там 61-летний мужчина пригласил к себе в дачный дом своих знакомых - супружескую пару. Во время совместной пьянки гости напали на хозяина с ножом. Случайно это увидел в окно родственник потерпевшего и обратился за помощью в полицию.

Прибыв на место преступления, стражи порядка обнаружили хозяина дома - он был убит, в его теле осталось застрявшее лезвие ножа. Вокруг - следы драки.

Подозреваемые - мужчина и его 47-летняя супруга находились в доме, они были пьяны.

По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии загорелся КАМАЗ с зерном
Как в Казани благоустроят двор на улице Авангардная
Место скончавшегося Габделхая Каримова его место в Госсовете Татарстана займет главный врач ДРКБ
3000 зрителей поздравили с 8 марта!
В Казани открылся прокат автолюлек для новорожденных
СУ СКР Татарстана: на 8 Марта в Казани во время застолья гости зарезали хозяина
В Марий Эл двое мужчин решили перейти Волгу по льду и оказались окружены водой
В Татарстане одобрены первые кредиты по льготной сельской ипотеке
"Надеемся, что хозяин собаки найдется": В Ульяновске спасатели вытащили из воды тонущего далматинца
Для каждого класса уроки в отдельном кабинете: из-за ОРВИ Минобрнауки Татарстана призвало усилить профилактические меры
Скончался начальник Управления административно-технической инспекции Казани Дмитрий Кадыкеев
В Татарстане знаменитому толстому коту Виктору покажут остров-град Свияжск и Иннополис
В Набережных Челнах из-за коронавируса под наблюдением врачей находится 21 человек
11 марта в Казани десятки домов останутся без света
В Ульяновской области столкнулись фура и легковушка: один человек погиб
В домах Кировского и Московского районов Казани на сутки отключат воду
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань отложат из-за ее высокой стоимости
В Татарстане пропали 33-летняя женщина и 4-летняя девочка
В Татарстане спасли заплутавшего в тумане рыбака