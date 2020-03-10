СУ СКР Татарстана: на 8 Марта в Казани во время застолья гости зарезали хозяина
Трагедия произошла вечером 8 марта в казанском поселке Царицыно. Там 61-летний мужчина пригласил к себе в дачный дом своих знакомых - супружескую пару. Во время совместной пьянки гости напали на хозяина с ножом. Случайно это увидел в окно родственник потерпевшего и обратился за помощью в полицию.
Прибыв на место преступления, стражи порядка обнаружили хозяина дома - он был убит, в его теле осталось застрявшее лезвие ножа. Вокруг - следы драки.
Подозреваемые - мужчина и его 47-летняя супруга находились в доме, они были пьяны.
По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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