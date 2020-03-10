В отношении жительницы Чувашии возбудили уголовное дело за расклейку интимных фото в больнице

10 Март 2020 2020-03-10T20:36:06+03:00

«Фотовыставка» появилась в медучреждении Новочебоксарска в конце января этого года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Женщине теперь грозит до 2 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Новочебоксарске у правоохранителей возникли серьезные вопросы к 35-летней местной жительнице. Именно ее подозревают в расклейке интимных фото в общем коридоре городской больницы.

Эта «фотовыставка» появилась в медучреждении Новочебоксарска в конце января этого года. Оказалось, что на всеобщий просмотр были выставлены снимки, в том числе и в обнаженном виде, другой горожанки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

- По версии следствия, подозреваемая сделала это из личных неприязненных отношений к другой гражданке, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

При этом там отмечают, что за расклейку таких фото женщине грозит от штрафа до 2 лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU