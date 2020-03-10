В отношении жительницы Чувашии возбудили уголовное дело за расклейку интимных фото в больнице
В Новочебоксарске у правоохранителей возникли серьезные вопросы к 35-летней местной жительнице. Именно ее подозревают в расклейке интимных фото в общем коридоре городской больницы.
Эта «фотовыставка» появилась в медучреждении Новочебоксарска в конце января этого года. Оказалось, что на всеобщий просмотр были выставлены снимки, в том числе и в обнаженном виде, другой горожанки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».
- По версии следствия, подозреваемая сделала это из личных неприязненных отношений к другой гражданке, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
При этом там отмечают, что за расклейку таких фото женщине грозит от штрафа до 2 лет лишения свободы.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU