2020-03-10T20:36:06+03:00
Происшествия

В отношении жительницы Чувашии возбудили уголовное дело за расклейку интимных фото в больнице

Женщине теперь грозит до 2 лет лишения свободы
Олег ЛУГОВОЙ
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«Фотовыставка» появилась в медучреждении Новочебоксарска в конце января этого года.«Фотовыставка» появилась в медучреждении Новочебоксарска в конце января этого года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Новочебоксарске у правоохранителей возникли серьезные вопросы к 35-летней местной жительнице. Именно ее подозревают в расклейке интимных фото в общем коридоре городской больницы.

Эта «фотовыставка» появилась в медучреждении Новочебоксарска в конце января этого года. Оказалось, что на всеобщий просмотр были выставлены снимки, в том числе и в обнаженном виде, другой горожанки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

- По версии следствия, подозреваемая сделала это из личных неприязненных отношений к другой гражданке, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

При этом там отмечают, что за расклейку таких фото женщине грозит от штрафа до 2 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В отношении жительницы Чувашии возбудили уголовное дело за расклейку интимных фото в больнице
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