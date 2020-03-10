2020-03-10T13:54:46+03:00
Общество

В Татарстане одобрены первые кредиты по льготной сельской ипотеке

Речь идет о жилкомплексе 17 минутах езды от центра Казани
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: с сайта agro.tatarstan.ruФото: с сайта agro.tatarstan.ru
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5 марта в Татарстане приступили к выдаче первых кредитов в рамках реализации Программы «Ипотечное кредитование с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях».

Одним из первых АО «Россельхозбанк» одобрил льготный ипотечный кредит на покупку квартиры в ЖК «Южный парк», который возводится в Лаишевском районе. Сейчас здесь введено в эксплуатацию девять домов, есть детский сад. И хотя формально ЖК расположен в сельской местности, но фактически он находится в 17 минутах езды от центра Казани по удобной транспортной развязке.

На кредитные средства шесть семей приобретут жилые дома и квартиры в многоквартирном доме на сельских территориях Татарстана. Первые кредиты будут выданы на приобретение жилья в селе Актаныш Актанышского района, городе Тетюши Тетюшского района, поселке гордского типа Камское Устье Камско-Устинскинского района, село Усады Лаишевского района. Общий объем первых выданных кредитов составит 12 105 000 рублей.

Минсельхозпрод Татарстана напоминает, что 3 марта Министерство сельского хозяйства РФ и АО «Россельхозбанк» заключили соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам на сельских территориях.

Ставка кредитования установлена от 0,1% до 3% годовых на весь срок действия кредитного договора, который не может превышать 25 лет. Льготная ставка действует при условии личного страхования заемщика. Размер льготного кредита составляет 3 млн рублей для сельских территорий.

В настоящее время от жителей Татарстана в предварительный реестр для согласования в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации одобрены и включены 559 заявок на общую сумму 1,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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