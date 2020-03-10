В Казани открылся прокат автолюлек для новорожденных

10 Март 2020 2020-03-10T14:56:20+03:00

Во время церемонии поздравления Фото: МВД по РТ

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Новую акцию за безопсность на автодорогах Татарстана проводят ГИБДД республики и совместно с Советом ветеранов ведомства. Теперь все семьи, выписывающиеся из Перинатального центра РКБ, могут взять на прокат автолюльку для новорожденных пассажиров. Акцию назвали "Безопасность – иминлек".

Вернуть первое автокресло-люльку можно будет по окончанию срока аренды, либо оставить у себя на больший срок, но уже платно.

- Акция "Безопасность – иминлек" стартовала в рамках посещения перинатального центра президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, - сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. - Он поздравил с выпиской семью Муллахметовых, у которых родился третий ребенок.

Автолюльку счастливым многодетным родителям тогда вручал лично главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов, он и провел мастер-класс, объяснив, как ей правильно пользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU