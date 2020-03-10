2020-03-10T14:56:20+03:00
Общество

В Казани открылся прокат автолюлек для новорожденных

Акцию в Перинатальном центре РКБ запустила ГИБДД республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время церемонии поздравленияВо время церемонии поздравленияФото: МВД по РТ
Изменить размер текста:

Новую акцию за безопсность на автодорогах Татарстана проводят ГИБДД республики и совместно с Советом ветеранов ведомства. Теперь все семьи, выписывающиеся из Перинатального центра РКБ, могут взять на прокат автолюльку для новорожденных пассажиров. Акцию назвали "Безопасность – иминлек".

Вернуть первое автокресло-люльку можно будет по окончанию срока аренды, либо оставить у себя на больший срок, но уже платно.

- Акция "Безопасность – иминлек" стартовала в рамках посещения перинатального центра президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, - сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. - Он поздравил с выпиской семью Муллахметовых, у которых родился третий ребенок.

Автолюльку счастливым многодетным родителям тогда вручал лично главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов, он и провел мастер-класс, объяснив, как ей правильно пользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии загорелся КАМАЗ с зерном
Как в Казани благоустроят двор на улице Авангардная
Место скончавшегося Габделхая Каримова его место в Госсовете Татарстана займет главный врач ДРКБ
3000 зрителей поздравили с 8 марта!
В Казани открылся прокат автолюлек для новорожденных
СУ СКР Татарстана: на 8 Марта в Казани во время застолья гости зарезали хозяина
В Марий Эл двое мужчин решили перейти Волгу по льду и оказались окружены водой
В Татарстане одобрены первые кредиты по льготной сельской ипотеке
"Надеемся, что хозяин собаки найдется": В Ульяновске спасатели вытащили из воды тонущего далматинца
Для каждого класса уроки в отдельном кабинете: из-за ОРВИ Минобрнауки Татарстана призвало усилить профилактические меры
Скончался начальник Управления административно-технической инспекции Казани Дмитрий Кадыкеев
В Татарстане знаменитому толстому коту Виктору покажут остров-град Свияжск и Иннополис
В Набережных Челнах из-за коронавируса под наблюдением врачей находится 21 человек
11 марта в Казани десятки домов останутся без света
В Ульяновской области столкнулись фура и легковушка: один человек погиб
В домах Кировского и Московского районов Казани на сутки отключат воду
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань отложат из-за ее высокой стоимости
В Татарстане пропали 33-летняя женщина и 4-летняя девочка
В Татарстане спасли заплутавшего в тумане рыбака