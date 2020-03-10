2020-03-10T14:00:23+03:00
Общество

Для каждого класса уроки в отдельном кабинете: из-за ОРВИ Минобрнауки Татарстана призвало усилить профилактические меры

Пока полностью закрытых на карантин школ в республике нет
Олег ЛУГОВОЙ
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В случае если у ученика имеются явные симптомы болезни, то его надо изолировать от других школьников до прихода родителей.В случае если у ученика имеются явные симптомы болезни, то его надо изолировать от других школьников до прихода родителей.Фото: Алексей ФОКИН
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Из-за сезонного обострения заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) Минобрнауки Татарстана рекомендовало усилить профилактические меры в школах, колледжах и техникумах.

- Руководство учреждений образования обязано следить за состоянием здоровья детей во время занятий. При этом все уроки должны проводиться для каждого класса в своем отдельном кабинете, чтобы дети не перемещались по этажам на разные занятия, как раньше, - говориться в заявлении ведомства.

При этом за самочувствием детей рекомендуется следить в течение всего дня, в том числе и измерять у них температуру. В случае если у ученика имеются явные симптомы болезни, то его надо изолировать от других школьников до прихода родителей. Кроме того, образовательное учреждение должно сообщить о заболевшем в поликлинику.

По данным Минобрнауки Татарстана, с 28 февраля по 6 марта в республики из-за ОРВИ было закрыто 26 классов в 13 школах Казани, Кукморского и Менделеевского районов. Полностью же закрытых на карантин подобных образовательных учреждений в Татарстане нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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