10 Март 2020 2020-03-10T12:48:33+03:00

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В субботу, 8 марта, скончался начальник Управления административно-технической инспекции Казани Дмитрий Кадыкеев. 48-летний мужчина продолжительное время болел. Свои соболезнования выразила мэрия города.

СПРАВКА КП

Дмитрий Кадыкеев родился в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Окончил Магнитогорский государственный горно-металлургический институт.

Некоторое время работал в Магнитогорске, а в 2011 году стал главным специалистом, а после и начальником отдела муниципального контроля Вахитовского и Приволжского районов Управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани.

С 2015 года Кадыкеев был назначен начальником отдела по вопросам общественной безопасности Администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета города. А с 2017-го – замглавы Администрации.

Начальником Управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани Кадыкеев стал в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU