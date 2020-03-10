В Марий Эл двое мужчин решили перейти Волгу по льду и оказались окружены водой

10 Март 2020 2020-03-10T14:08:11+03:00

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ЧП произошло 8 марта в 16.25 в Горномарийском районе республики. В Марийскую аварийно-спасательную службу позвонил очевидец, который рассказал, что на реке Волга по пути из Козьмодемьянска в поселок Коротни двое мужчин попали в "засаду" - переходя через реку, оказались в окружении воды. Верхний рыхлый слой льда стал проваливаться под ногами. Вот свидетель этого ЧП и позвал на помощь спасателей.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась оперативная группа Козьмодемьянского аварийно-спасательного формирования. Пострадавших - двух жителей Козьмодемьянскав возрасте 30 лет и 25 лет, в лодке доставили на берег и передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU