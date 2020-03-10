2020-03-10T13:33:41+03:00
Дом. Семья

"Надеемся, что хозяин собаки найдется": В Ульяновске спасатели вытащили из воды тонущего далматинца

Пса поместят в вольер, животное будет находится под наблюдением ветеринара
Владимир КРУПСКИЙ
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Собака не пострадала. Фото: пресс-служба мэрии Ульяновска.Собака не пострадала. Фото: пресс-служба мэрии Ульяновска.
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Утром 10 марта на телефон Единой службы спасения 112 поступил сигнал с улицы Аблукова. Очевидец сообщил, что на реке Свияга собака провалилась в полынью и тонет.

На место прибыла смена городской поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты» под руководством старшего смены Сергея Феофанова. Спасатель Александр Матюков по тонкому льду подполз к тонущему животному и при помощи альпинистского снаряжения вытащил его на поверхность.

Собака породы далматинец не пострадала, спасатели отвезли ее на свою базу, отогрели и накормили.

- Это очень хорошая новость. Большое спасибо нашим спасателям. Мы готовы принять её в тёплый вольер для осмотра ветеринара. Надеемся, что хозяин породистой собаки в ближайшее время найдётся, – сказала советник главы Ульяновска на общественных началах Наталья Подшивалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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