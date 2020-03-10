2020-03-10T12:31:12+03:00
Дом. Семья

В Татарстане знаменитому толстому коту Виктору покажут остров-град Свияжск и Иннополис

Также он вместе со своим хозяином Михаилом увидит достопримечательности Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/mikhail_galinФото: instagram.com/mikhail_galin
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В среду, 11 марта, в Казань поездом приедет кот Виктор и его хозяин Михаил Галин. Кот стал популярен после того, как в конце 2019 года хозяин обманом пронес его на борт самолета. На досмотре в аэропорту мужчина показал работникам стройную кошку. А после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Когда авиакомпания узнала об инциденте, мужчина был лишен накопленных миль.

Первым делом Михаил и его пушистый друг побывают на пешеходной улице Баумана, после они осмотрят и другие достопримечательности города. В четверг же компания отправится в Иннополис и на остров-град Свияжска.

Ранее Михаил Галин обещал "Комсомолке", что привезет питомца в Казань, когда тот похудеет. После же он признался, что Виктор по прежнему "толст и прекрасен".

ИСТОЧНИК KP.RU

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