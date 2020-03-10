В Набережных Челнах из-за коронавируса под наблюдением врачей находится 21 человек

10 Март 2020 2020-03-10T12:06:58+03:00

Все они вернулись в город из рабочих поездок и отпусков из Италии, а также Ирана. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В мэрии Набережных Челнов на совещании «деловой понедельник» было сообщено, что на данный момент из-за коронавируса под наблюдением врачей находится 21 человек. Все они вернулись в город из рабочих поездок и отпусков из Италии, а также Ирана. У людей взяли анализы, результаты ожидаются.

- Все лица, прибывшие из КНР, Ирана, Италии на территорию города Набережные Челны, находятся под медицинским наблюдением специалистами медицинских учреждений в течении 14 дней с проведением ежедневной консультации и термометрии, - заявил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

В свою очередь на совещании в мэрии слово взял и депутат Госсовета Татарстана Ильдар Шамилов. По его словам, в Набережных Челнах аптеки не справляются с обеспечением населения медицинскими масками.

В связи с этим депутат предложил создать их производство непосредственно в Набережных Челнах. Также Шамилов обратился к руководству города с идеей серьезно ограничить массовые мероприятия, и открыть «горячую линию» по вопросам коронавируса.

К слову, сейчас в инфекционной больнице Набережных Челнов с диагнозом ОРЗ находятся 89 человек, из них детей - 51, с пневмонией – 36 человек, из них детей – 22. В 50 случаях был подтвержден диагноз: «грипп» (24 пациента – дети). Пациентов с тяжелым течением заболевания нет. Сообщают в управлении информационной политики и по связям с общественностью города.

ИСТОЧНИК KP.RU