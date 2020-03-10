2020-03-10T11:36:49+03:00
Происшествия

В Ульяновской области столкнулись фура и легковушка: один человек погиб

"Лихач" вылетел на встречку под колеса грузовика
Лика ИСАЕВА
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ДТП произошло, когда один из автомобилей оказался на встречке.ДТП произошло, когда один из автомобилей оказался на встречке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 марта в 21.00 на автодороге "Ульяновск-Цивильск". По предварительным данным, водитель отечественной легковушки - "Лада" четырнадцатой модели превысил безопасную скорость. Он вылетел на встречку и врезался в многотонный грузовик "ДАФ".

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту смертельного столкновения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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