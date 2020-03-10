2020-03-10T10:58:33+03:00
Общество

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань отложат из-за ее высокой стоимости

Также необходимо изучить пассажиропоток на этом направлении
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Появилась информация о том, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань будет отложено. Все дело в ее высокой стоимости и необходимости изучения пассажиропотока на этом направлении. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Отметим, что сейчас идет разработка градостроительной документации и проектной документации платной скоростной трассы М12 Москва-Казань. «Автодор» же продолжает принимать предложения по названию трассы. Если еще в январе россияне предлагали такие варианты как «эчпочмак», «хачапури» и «чак-чак», то сейчас в топ-5 популярных названий оказался «Иван Грозный».

Автомобильная магистраль Москва-Казань в два раза сократит время в пути между городами. Также дорога объединит Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую агломерации.

Трасса должна стать частью автотранспортного коридора Европа - Западный Китай и получить номер М-12. Работы по строительству дороги

ИСТОЧНИК KP.RU

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