В Татарстане спасли заплутавшего в тумане рыбака

10 Март 2020 2020-03-10T10:02:13+03:00

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ЧП произошло 10 марта в 00.30 в Алексеевском районе республики. 56-летний мужчина отправился на зимнюю рыбалку, но когда захотел вечером вернуться домой, то заблудился. Над Камой повис туман, и рыбак не смог сориентироваться и выбраться на берег, садится аккумулятор его телефона. Выходил на лёд он в районе села Саконы.

На поиски мужчины выдвинулись спасатели ЗПСО № 3 МЧС Татарстана. Через четыре часа после его звонка мужчину удалось отыскать на острове в четырех километрах от берега.

- От медицинской помощи спасенный отказался, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU