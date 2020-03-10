Начался второй этап строительства Большого Казанского кольца

10 Март 2020 2020-03-10T09:37:20+03:00

Только в 2020 году на строительство магистрали выделено 5,045 миллиардов рублей

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В столице Татарстана уже стартовал второй этап строительства Большого Казанского кольца (БКК). Он начат на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая, общая протяженность 1,222 километров. Напомним, что БКК вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По задумке проектировщиков, это должна быть четырехполосная дорога по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами в каждом направлении. Предусмотрены и переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных объектов, наружного освещения, строительство трамвайных путей.

Стартовали работы по устройству строительных площадок, завозу инертных материалов для строительства.

- Ввод первого пускового комплекса протяженностью 700 метров запланирован в 2020 году, второго протяженностью 522 метров - в 2021 году, - сообщили в миндортрансе Татарстана и напомнили, что в 2020 году на дорожные работы в Казани в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 5 млрд 45 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU