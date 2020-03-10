2020-03-10T09:24:28+03:00
Происшествия

В Татарстане со льда Волги спасли трех рыбаков с мотоциклом

Спасенных передали медикам и полицейским
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло 9 марта, в понедельник, в 9.17 в Тетюшском районе республики. В службу "112" позвонил мужчина и рассказал, что ему и двум его товарищам требуется помощь. Они на мотоцикле отправились на рыбалку на Волге, но в 300 метрах от берега провалились в полынью. Выбрались из воды самостоятельно, но вернуться на берег не могут - лёд трещит, есть угроза дальнейшего провала.

На помощь рыбакам отправился внештатный сотрудник ГИМС МЧС Татарстана на аэросанях. Он сумел снять пострадавших с льдины и доставить их на берег в Тетюши.

Всех пострадавших передали бригаде СМП Тетюшской ЦРБ и сотрудникам полиции, но от госпитализации мужчины отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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