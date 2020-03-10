В Йошкар-Оле на стройке в котловане утонул мужчина

10 Март 2020 2020-03-10T08:51:52+03:00

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Трагедия произошла в 2.00 в воскресенье, 8 марта, на стройке жилого дома на улице Чернякова в столице Марий Эл. По предварительным данным, туда забрал прохожий. Мужчина в темноте не заметил котлован, заполненный водой, и упал в него. Края были глинистые, и самостоятельно выбраться из ледяной западни он не смог. Крики о помощи спустя некоторое время услышал один из охранников стройки. Он сначала вызвал медиков, а затем вместе с коллегой помог выбраться пострадавшему из воды.

Но приехавшие медики не сумели помочь пострадавшему - он скончался в карете "скорой помощи". По предварительным данным, к гибели мужчине могла привести остановка сердца из-за переохлаждения.

Собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах сообщают, что по факту гибели мужчины начата доследственная проверка. Выясняется личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU