В Йошкар-Оле на стройке в котловане утонул мужчина
Трагедия произошла в 2.00 в воскресенье, 8 марта, на стройке жилого дома на улице Чернякова в столице Марий Эл. По предварительным данным, туда забрал прохожий. Мужчина в темноте не заметил котлован, заполненный водой, и упал в него. Края были глинистые, и самостоятельно выбраться из ледяной западни он не смог. Крики о помощи спустя некоторое время услышал один из охранников стройки. Он сначала вызвал медиков, а затем вместе с коллегой помог выбраться пострадавшему из воды.
Но приехавшие медики не сумели помочь пострадавшему - он скончался в карете "скорой помощи". По предварительным данным, к гибели мужчине могла привести остановка сердца из-за переохлаждения.
Собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах сообщают, что по факту гибели мужчины начата доследственная проверка. Выясняется личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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