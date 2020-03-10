В Татарстане под лёд провалился мотоцикл с водителем и пассажирами
Сообщение о ЧП поступило в службу "112" 9 марта в 6.48. Заявитель сообщил, что в районе села Саконы Алексеевского района республики на реке Кама провалился под лёд мотоцикл с очень большими надувными колёсами. Подтаявший лёд не выдержал веса мототехники, и произошло ЧП. Вместе с мотоциклом в западне оказались 32-летний водитель и два его пассажира.
На место выехали спасатели ЗПСО-3 МЧС Татарстана на судне на воздушной подушке. Они забрали на берег трех мужчин и передали их сотрудниками полиции - выезд и выход на тонкий лёд категорически запрещен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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