"Нефтехимик" стартовал в весенней части ФНЛ с ничьей с "Ротором"

9 Март 2020 2020-03-09T17:40:45+03:00

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9 марта возобновился сезон во втором по силе дивизионе России - Футбольной Национальной лиге. "Нефтехимику" сразу же пришлось сдавать серьезный экзамен. Клуб из Нижнекамска отправился в гости к лидеру турнира - волгоградскому "Ротору".

Матч получился богатым на события. Первый тайм проходил с преимуществом "Ротора" и логичным итогом стал гол Камиля Муллина. Впрочем, во втором тайме Мераби Уридия смог восстановить равновесие. В итоге матч так и завершился 1:1.

Отметим, что арбитр в этом матче показал сразу две красные карточки. Сперва он на 88 минуте изгнал с поля нижнекамца Сергея Канаева, а спустя две минуты досрочно отправил в подтрибунное помещение форварда "Ротора" Беку Микелтадзе, которого волгоградцы арендовали у "Рубина".

После матча "Ротор" с 53 очками продолжил лидировать в турнирной таблице. "Нефтехимик" пока идет пятым с 47 баллами в активе.

ИСТОЧНИК KP.RU