10 марта в Татарстане туман и до 8 градусов тепла

9 Март 2020 2020-03-09T16:45:25+03:00

Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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10 марта в Татарстане сохранится неустойчивая погода. Так, на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до 4 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU