"Зенит" продлил контракт с легионером

9 Март 2020 2020-03-09T13:34:05+03:00

Эрвин Нгапет продолжит выступать за клуб из Казани и в следующем сезоне

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Волейбольный сезон еще не завершен, но руководство казанского "Зенита" уже приступило к формированию состава на следующий чемпионат. Так, стало известно, что "Зенит" продлил контракт с французским доигровщиком Эрвином Нгапетом.

- Я горд, что буду игроком "Зенита-Казань" в следующем сезоне», – отметил Нгапет.

Напомним, что Эрвин пополнил состав "Зенита-Казань" летом 2018 года. Он помог команде завоевать серебряные медали Лиги чемпионов-2019 и чемпионата России-2019, "бронзу" клубного чемпионата мира-2019, а также выиграть два Кубка России (2018, 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU