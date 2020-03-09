Строительство Большого Казанского кольца: Как обстоят дела на сегодняшний день

9 Март 2020 2020-03-09T12:56:31+03:00

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В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

Строительство 1 этапа Большого Казанского кольца является самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами в каждом направлении. Между полосами встречного движения будет прокладываться разделительная полоса шириной 9,5 метров для двух трамвайных путей, а ширина тротуара составит от 2 до 4,5 метров. Над Фермским шоссе в рамках первого этапа будет построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров под 4 полосы движения транспорта.

На прошедшей неделе строительство велось согласно графику. В частности, выполнена планировка 700 квадратных метров откосов земляного полотна. Продолжена обратная засыпка подпорных стен и формирование насыпи земляного полотна межу подпорными стенами.

Начат демонтаж опалубки и силовых подмостей пролетного строения левого проезда путепровода, а также установка подмостей между опорами для бетонирования пролетного строения правого проезда.

Ведутся работы по монтажу опалубки и бетонированию стоек опор пешеходного перехода, устройству ростверков и опор под лестничные сходы. Продолжена сборка силовых подмостей и опалубки для бетонирования ригелей опор.

На данном участке приняты 12 кубометров бетона, что соответствует плану. Завершена поставка семи металлических блоков пролетного строения пешеходного перехода общим тоннажем 69 тонн.

Продолжается укладка ливневой канализации и устройство колодцев вдоль правого съезда. За неделю уложены 227 погонных метров труб. На стройке 1 этапа заняты 69 человек инженерно-технического персонала и 29 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU