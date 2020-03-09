2020-03-09T12:15:11+03:00
Общество

70 трамваев и 40 троллейбусов: Как в Ульяновске рассчитывают модернизировать электротранспорт

В городе планируют не только закупать новые машины, но и модернизировать рельсы и депо
Владимир КРУПСКИЙ
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Все трамваи будут низкопольными.Все трамваи будут низкопольными.
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Накануне 8 марта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил МУП «Ульяновскэлектротранс». Во время встречи глава региона рассказал о том, как в городе намерены модернизировать электротранспорт.

- В этом году мы закупаем 70 новых трамвайных вагонов. В 2021 году планируем продолжить закупку трамваев и начать замену троллейбусов. Мы понимаем, что кроме нового подвижного состава необходимо продолжить ремонт трамвайных путей, - отметил глава региона.

Ежедневно на обслуживании городских маршрутов задействовано 110 трамвайных вагонов и 46 троллейбусных машин. Большая часть из них выработала свой ресурс. Для того, чтобы изменить ситуацию и обеспечить для жителей комфортные условия пользования электротранспортом, разработан соответствующий план, реализация которого начнётся с приобретения 70 трамвайных вагонов в текущем году. Они будут выполнены с низким уровнем пола, оборудованы кондиционером, электронно-цифровым информатором. Также там будет установлена аппаратура спутниковой навигации и система видеонаблюдения.

- Сегодня мы объявляем о начале реализации полномасштабной программы модернизации городского наземного электрического транспорта. Она рассчитана на три года. В планах не только обновить подвижной состав, но и реконструировать путевое хозяйство, модернизировать Засвияжское трамвайное депо, на базе которого будет создан межрегиональный сервисный центр по обслуживанию трамвайной и троллейбусной техники, - рассказал Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

По словам руководителя ведомства, в планах на 2021 год закупить ещё 70 трамвайных вагонов и 40 троллейбусов. Также планируется увеличить маршрутную сеть, открыть новые троллейбусные маршруты, удвоить количество перевозимых пассажиров и довести долю городского электротранспорта до 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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