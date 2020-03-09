2020-03-09T11:14:11+03:00
Происшествия

В Казани водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Теперь его разыскивают автоинспекторы
Владимир КРУПСКИЙ
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Пострадавшему потребовалась помощь медиков.Пострадавшему потребовалась помощь медиков.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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6 марта примерно в 19.12 во дворе дома №6 по улице Саид-Галеева произошло ДТП. Автомобиль сбил 33-летнего мужчину. При этом, водитель не остановился для оказания помощи пострадавшему, а поспешил скрыться с места аварии.

В результате ДТП пешеход получил ушиб верхней трети правой голени. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

ГИБДД напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.

За прошедшие выходные в городе зарегистрировано 477 ДТП, из них 3 столкновения транспортных средств и 3 наезда на пешеходов и наезд на препятствие – с пострадавшими. В результате различные травмы получили 2 водителя, 3 пешехода и 4 пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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