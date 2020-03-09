2020-03-09T09:08:00+03:00
Спорт

Стала известна зарплата Тарасова в "Рубине"

Данные озвучил адвокат футболиста
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Дмитрий Тарасов по контракту с "Рубином" получает 500 тысяч рублей в месяц. Данную цифру обнародовал адвокат Умалат Сайгитов, представляющий интересы футболиста. В связи с этим, игрок настаивает на значительном уменьшении выплат по алиментам на дочь от первого брака с бывшей женой Оксаной.

- Недавно у моего подопечного родился третий ребенок, и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части доходов, а это без малого 80 тысяч рублей. То есть мы будем настаивать на уменьшении ныне существующих алиментов в пять раз. Суд рассмотрит наше ходатайство на следующем заседании — 23 марта, - цитирует Сайгитова Star Hit.

По некоторым данным, ранее Тарасов перечислял 400 тысяч рублей в качестве алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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