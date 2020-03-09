"Ак Барс" минимально обыграл "Нефтехимик" и вышел в полуфинал Востока

9 Март 2020 2020-03-09T08:47:14+03:00

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"Ак Барс" вышел в полуфинал Восточной зоны Кубка Гагарина. Для победы в серии с "Нефтехимиком" подопечным Дмитрия Квартальнова хватило минимального количества матчей - четырех.

Выиграв обе встречи в Казани и первый матч в Нижнекамске, казанцы были полны решимости завершать серию в четвертой игре. Правда, "барсы" столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны хозяев льда. Первый период прошел с преимуществом "Нефтехимика". Нижнекамцы даже забили, но судья гол не засчитал.

Во втором периоде уже казанцы завладели инициативой. На 27 минуте Станислав Галиев мощным броском в девятку заставил капитулировать голкипера "Нефтехимика" Барулина. Казанцы могли забить еще несколько раз, но упускали момент за моментом.

Третий период также проходил с преимуществом казанцев, но хозяева льда периодически отвечали довольно неплохими атаками. Впрочем, забить нижнекамцы больше не смогли. "Ак Барс" одержал минимальную победу 1:0 и выиграл серию 4:0.

ИСТОЧНИК KP.RU