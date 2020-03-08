В Татарстане «горячая линия» по профилактике коронавируса будет работать до 27 марта
В преддверии 8 Марта, запущенная Роспотребнадзором Татарстана «горячая линия» по вопросам коронавируса, продолжит работать до 27 марта.
- Она предназначена для татарстанцев, вернувшихся из стран, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В том числе линия нужна и для сбора информации о месте, датах пребывания и возвращения людей из неблагополучных территорий, - сообщили в республиканском управлении.
Номер телефона «горячей линии» по вопросам профилактики коронавируса в Татарстане: (843) 296-02-24.
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ИСТОЧНИК KP.RU