В Татарстане «горячая линия» по профилактике коронавируса будет работать до 27 марта

8 Март 2020 2020-03-08T15:05:43+03:00

Номер телефона «горячей линии» по вопросам профилактики коронавируса в Татарстане: (843) 296-02-24. Фото: Татьяна Коркина

Консультировать и собирать информацию будут специалисты регионального Роспотребнадзора

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В преддверии 8 Марта, запущенная Роспотребнадзором Татарстана «горячая линия» по вопросам коронавируса, продолжит работать до 27 марта.

- Она предназначена для татарстанцев, вернувшихся из стран, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В том числе линия нужна и для сбора информации о месте, датах пребывания и возвращения людей из неблагополучных территорий, - сообщили в республиканском управлении.

Номер телефона «горячей линии» по вопросам профилактики коронавируса в Татарстане: (843) 296-02-24.

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ИСТОЧНИК KP.RU