В Казани 8 Марта оркестр Росгвардии Татарстана подарил женщинам музыкальный флешмоб
В этот праздничный день – 8 Марта, в 12.00 посетительниц казанского торгового центра (проспект Ямашево, 46) ждал сюрприз. Оркестр Росгвардии Татарстана в честь Международного женского дня подарил им музыкальный флешмоб.
Популярные мелодии сначала зазвучали на первом этаже Центра, а вскоре и на втором. Музыканты спустились вниз и присоединились к коллегам. Женщин в праздник оркестр порадовали композициями от татарских, российских и зарубежных композиторов.
Пока звучала музыка, зачарованных ею женщин цветами одаривали сотрудники торгового центра.
В Казани 8 Марта оркестр Росгвардии Татарстана подарил женщинам музыкальный флешмоб.Лика ИСАЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU