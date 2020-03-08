8 Март 2020 2020-03-08T14:06:16+03:00

Он состоялся в торговом центре на проспекте Ямашево [видео]

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В этот праздничный день – 8 Марта, в 12.00 посетительниц казанского торгового центра (проспект Ямашево, 46) ждал сюрприз. Оркестр Росгвардии Татарстана в честь Международного женского дня подарил им музыкальный флешмоб.

Популярные мелодии сначала зазвучали на первом этаже Центра, а вскоре и на втором. Музыканты спустились вниз и присоединились к коллегам. Женщин в праздник оркестр порадовали композициями от татарских, российских и зарубежных композиторов.

Пока звучала музыка, зачарованных ею женщин цветами одаривали сотрудники торгового центра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/765282" frameborder="0"></iframe> В Казани 8 Марта оркестр Росгвардии Татарстана подарил женщинам музыкальный флешмоб.Лика ИСАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU