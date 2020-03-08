«Вы наполняете мир добром, дарите вдохновение и поддержку»: мэр Казани Ильсур Метшин поздравил женщин с 8 Марта

8 Март 2020 2020-03-08T13:35:21+03:00

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В это воскресенье мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жительниц города с праздником 8 Марта – Международным женским днем.

- От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! Наши очаровательные жены, мамы, бабушки, дочери, сестры, коллеги, вы поистине являетесь образцом женственности, красоты и нежности. Меняются времена, но ценности, которые вы собой олицетворяете – любовь, семья, материнство, забота, – остаются неизменными. Вы наполняете мир добром и высоким смыслом, вносите гармонию в любое дело и начинание, дарите нам вдохновение и поддержку. Успешно сочетая умение трепетно оберегать семейный очаг с профессиональной деятельностью, вы ярко проявляете себя во всех сферах жизни нашего города, являясь примером ответственности, компетентности и добросовестности. Без вашего вклада невозможно представить достижения образования, здравоохранения, науки, культуры и других отраслей. Спасибо вам, милые женщины, за щедрость души, талант созидания, мудрость, безграничное терпение, тепло и уют, создаваемый вами! В этот чудесный день я желаю вам отличного настроения, приятных сюрпризов и внимания близких! Пусть радость и ощущение праздника навсегда поселятся в вашем доме и сердце. Будьте счастливы и любимы! – говорится в поздравлении градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU