Гидрометцентр Татарстана обещает потепление до +9

8 Март 2020 2020-03-08T16:11:20+03:00

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Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, начало следующей недели пройдет в республике под знаком «плюс» - температура воздуха будет продолжать расти.

Так, 9 марта, понедельник, ночью будет около нуля градусов, а днем от +2 до +7. Ожидаются осадки в виде дождя.

10 марта, вторник, потепление продолжится – днем от +3 до +8 градусов. При этом как в светлое, так и в темное время суток будет идти дождь. В отдельных районах Татарстана возможен даже туман.

В среду, 11 марта, дождь будет в основном ночью, да и то местами и небольшой. Днем же без существенных осадков. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от 0 до +5 градусов, днем – от +4 до +9.

ИСТОЧНИК KP.RU