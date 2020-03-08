В Казани у Северного вокзала коммунальщики осушили огромную лужу

8 Март 2020 2020-03-08T13:15:36+03:00

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На этих выходных в Казани коммунальщики откачали воду из огромной лужи, которая образовалась на улице Воровского в районе Северного вокзала.

- Высокие для марта месяца температуры привели к стремительному таянию снега и, как следствие, подтоплениям. Вода скапливается в низинах по причине отсутствия ливневой канализации на некоторых участках, как, например, на улице Воровского или же во всем поселке Юдино. И на решение этой проблемы нужны значительные финансовые вложения, - подписал выложенное в интернет фото глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

По его заверениям, есть готовность оказать всем жителям районов помощь в борьбе с паводком. Для этого Миронов призывает сообщать о проблемных зонах по телефону «горячей линии»: (843) 557-76-10.

ИСТОЧНИК KP.RU