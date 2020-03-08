Переходил через реку и провалился под лед: в Марий Эл спасли мужчину, который оказался в холодной воде

8 Март 2020 2020-03-08T12:43:21+03:00

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В эту субботу днем около поселка Коротни в Горонмарийском районе местный житель, несмотря на потепление, решил перейти реку Волга по льду. Но тот уже был настолько тонким, что проломился под весом человека. Мужчина провалился в холодную воду.

К счастью, на помощь к нему вовремя подоспели сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы.

Мужчину достали из воды, вытащили на берег и передали в руки медиков бригады «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU