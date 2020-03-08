«А может это массовка?»: в Казани заподозрили, что давка на открытии очередного магазина была инсценирована
В эту субботу утром в Казани открылся очередной магазин товаров для дома. Вроде ничего необычного, вот только в этот раз церемония в торговом центре (улица Ленинградская, 27) превратилась в настоящую давку.
Очередь выстроилась заранее. Организованности в ней не наблюдалось – кто был поближе, пытался обойти стоящих рядом. Когда магазин все же объявил о своем официальном открытии, толпа людей ринулась мимо украшений из надувных шариков внутрь за обещанными дешевыми товарами. В результате, как сообщают пользователи соцсетей, все превратилось в давку со скандалами.
В Казани во время открытия магазина произошла давка.соцсети
Выложенное в интернет видео получило в основном негативные комментарии. А некоторые пользователи соцсетей и вовсе заподозрили, что все это была инсценировка.
- А может это массовка? Им заплатили что бы создать эффект заинтересованности, - размышляет интернет-пользователь serguxa80.
Напомним, за последнее время - это не последняя давка из-за открытия или скидок, которые были организованы в Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU