«А может это массовка?»: в Казани заподозрили, что давка на открытии очередного магазина была инсценирована

8 Март 2020 2020-03-08T11:31:10+03:00

Горожане в очередной раз «отличились» в погоне за низкими ценами [видео]

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В эту субботу утром в Казани открылся очередной магазин товаров для дома. Вроде ничего необычного, вот только в этот раз церемония в торговом центре (улица Ленинградская, 27) превратилась в настоящую давку.

Очередь выстроилась заранее. Организованности в ней не наблюдалось – кто был поближе, пытался обойти стоящих рядом. Когда магазин все же объявил о своем официальном открытии, толпа людей ринулась мимо украшений из надувных шариков внутрь за обещанными дешевыми товарами. В результате, как сообщают пользователи соцсетей, все превратилось в давку со скандалами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/765270" frameborder="0"></iframe> В Казани во время открытия магазина произошла давка.соцсети

Выложенное в интернет видео получило в основном негативные комментарии. А некоторые пользователи соцсетей и вовсе заподозрили, что все это была инсценировка.

- А может это массовка? Им заплатили что бы создать эффект заинтересованности, - размышляет интернет-пользователь serguxa80.

Напомним, за последнее время - это не последняя давка из-за открытия или скидок, которые были организованы в Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU