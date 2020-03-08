12 марта в Казани легенда бокса Рой Джонс-младший проведет мастер-класс для 200 молодых спортсменов

8 Март 2020 2020-03-08T10:35:29+03:00

Экс-чемпион мира приедет на турнир на Кубок Казанского Кремля в качестве гостя

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В грядущий четверг, 12 марта, в столице Татарстана в КРК «Пирамида» пройдет турнир по профи-боксу «Кубок Казанского Кремля». Среди поединков можно отметить бой за звание чемпиона мира Софьи Очигавы с итальянкой Амирой Каниццаро.

Среди почетных гостей на турнир приглашен и легенда мирового бокса Рой Джонс-младший. Перед тем, как состоятся основные бои, в спорткомплексе «Динамо» экс-чемпион мира проведет мастер класс по боксу для более чем 200 юных спортсменов со всего Татарстана. Сообщает Минспорта республики.

ИСТОЧНИК KP.RU