В Марий Эл пенсионера, который задушил 4-летнего мальчика, приговорили к 14 годам колонии

8 Март 2020 2020-03-08T10:17:51+03:00

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Верховный суд Марий Эл признал 65-летнего жителя Йошкар-Олы виновным в убийстве малолетнего ребенка и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Было доказано, вечером 20 сентября прошлого года в одном из домов на улице Кучкинская деревни Кучки Медведевского района пьяный мужчина задушил 4-летнего мальчика.

Тело ребенка спустя некоторое время нашла его сестра. Она обратилась за помощью к соседям. Те вызвали «скорую», но было уже слишком поздно. Медки констатировали смерть мальчика и сообщили о произошедшем в полицию. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого в убийстве пенсионера задержали.

- Мужчина свою вину отрицал, - сообщили в прокуратуре Марий Эл. – Вынесенный пенсионеру приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU