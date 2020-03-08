В Марий Эл пенсионера, который задушил 4-летнего мальчика, приговорили к 14 годам колонии
Верховный суд Марий Эл признал 65-летнего жителя Йошкар-Олы виновным в убийстве малолетнего ребенка и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.
Было доказано, вечером 20 сентября прошлого года в одном из домов на улице Кучкинская деревни Кучки Медведевского района пьяный мужчина задушил 4-летнего мальчика.
Тело ребенка спустя некоторое время нашла его сестра. Она обратилась за помощью к соседям. Те вызвали «скорую», но было уже слишком поздно. Медки констатировали смерть мальчика и сообщили о произошедшем в полицию. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого в убийстве пенсионера задержали.
- Мужчина свою вину отрицал, - сообщили в прокуратуре Марий Эл. – Вынесенный пенсионеру приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU