«Каждая женщина – сродни яркому весеннему солнцу»: президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил прекрасный пол с 8 Марта

8 Март 2020 2020-03-08T09:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Татарстана Рустам Минниханов официально поздравил жительниц республики с праздником 8 Марта.

- За прошедшее столетие этот замечательный праздник настолько прочно и зримо вошёл в жизнь всего нашего многонационального народа, что стал ассоциироваться с самим приходом весны и пробуждением природы. И это не случайно: ведь каждая женщина – сродни яркому весеннему солнцу – озаряет окружающих своей неповторимой красотой и согревает нас любовью, лаской и заботой. С раннего детства день 8 Марта наполнен для нас теплом и светом. В юном возрасте мы отмечаем его как праздник мамы и бабушки. Когда взрослеем, он становится для нас ещё и праздником любимых – жён и подруг. В зрелом и пожилом возрасте – это и праздник наших ненаглядных дочерей и внучек. Пожалуй, нет больше в нашей стране другого такого торжества, который доставлял бы всем столько радости и приятных предпраздничных хлопот. Неся в себе неиссякаемый заряд положительных эмоций и искренней душевности, этот праздник способствует утверждению в нашем обществе веры в непреходящие истины и торжество традиционных семейных ценностей. При этом священным ореолом во всех культурах и религиях окружено великое таинство материнства, в котором проявляются лучшие женские качества. Отрадно, что сегодня в нашем обществе всё большее понимание и поддержку находят усилия государства, направленные на решение демографических задач, на укрепление института семьи и брака. Пусть этот прекрасный праздник подарит всем вам, дорогие женщины, целое море цветов и улыбок, привнесёт в вашу жизнь ещё больше любви и взаимопонимания, создаст радостное, созидательное настроение! Оставайтесь столь же милыми, нежными и очаровательными! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! – говорится в официально обращении Рустама Минниханова.

ИСТОЧНИК KP.RU