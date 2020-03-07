Качаловский театр открыл фестиваль русского искусства в Марселе спекатклем “Безумный день, или Житьба Фигаро”

7 Март 2020 2020-03-07T20:21:34+03:00

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В пятницу, 6 марта, казанский большой драматический театр имени Качалова показал на сцене тетра “Турски” (Марсель, Франция) постановку «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Так, казанцы открыли 25-й юбилейный Фестиваль русского искусства.

- Перед началом спектакля к зрителям обратился основатель и директор театра и фестиваля Ришар Мартен, в очередной раз признавшийся в любви к русской культуре и отметивший особое место в истории фестиваля нашего театра, уже в 10-й раз ставшего его участником. Он поблагодарил Александра Славутского и всю труппу за радость встречи с настоящим живым театром, - рассказывает пресс-служба Качаловского театра.

В ответ художественный руководитель-директор казанского театра Александр Славутский поблагодарил марсельцев за теплый прием, неизменную любовь и интерес к их спектаклям.

- Овациями завершился первый день юбилейного фестиваля: наш «Безумный день, или Женитьба Фигаро», поставленный Александром Славутским по пьесе П.-О. Бомарше и с успехом прошедший на фестивалях в Германии, Москве, Санкт-Петербурге, в очередной раз завоевал зрительские сердца на этот раз на родине драматурга, - отмечают в театре.

Фото: пресс-служба КАРБДТ им. В.И.Качалова

ИСТОЧНИК KP.RU