2020-03-07T16:32:00+03:00
Общество

В Татарстане водителям автобусов не дадут заснуть за рулем

Общественный транспорт оборудуют специальной системой датчиков
Алина ГАБДУЛИНА
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Какими конкретно “датчиками” оборудованы татарстанские автобусы пока не понятно.Какими конкретно “датчиками” оборудованы татарстанские автобусы пока не понятно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что Татарстан стал одним из пилотных регионов, где протестируют проект по оборудованию городских автобусов системой датчиков, которые не позволят их водителем заснуть за рулем. Делается это для повышения безопасности дорожного движения, отмечается на официальной соцстранице республики.

Единых технологических требований к устройствам, которые будут следить за водителями пока нет. Какими конкретно “датчиками” оборудованы татарстанские автобусы пока не понятно.

Во время тестов будет оцениваться эффективность проекта, а также его экономическая целесообразность. После окончания пилотного проекта Минитранспорта России разработать единые требования, которые будут использоваться при обновлении автопарка в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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