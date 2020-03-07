В Казани спецназ Росгвардии поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта

7 Март 2020 2020-03-07T21:02:36+03:00

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В канун Международного женского Дня казанские росгвардейцы поздравили не только своих коллег, но и жительниц города. Бойцы отдельного отряда специального назначения «Барс» вышли на улицы с тюльпанами и дарили их случайным прохожим дамам.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

- Поначалу на лицах женщин при виде суровых спецназовцев, решительным шагом направляющихся в их сторону, возникало выражение недоумения. Но оно быстро сменялось лучезарной улыбкой, когда в руках бойца появлялся весенний букет, сопровождающийся пожеланиями любви и счастья, - отмечает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Многие девушки фотографировались со спецназовацами и признавались, что хорошее настроением им теперь обеспечено надолго.

Также букетами цветов росгвардейцы поздравили, конечно, и своих коллег. Их они вручали под музыкальный аккомпанемент в исполнении аккордеониста каждой, входившей в здание ведомства женщине. Мужчины желали им всего наилучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU