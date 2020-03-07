2020-03-07T19:10:10+03:00
Общество

8 марта жительницы Ульяновска смогут ездить в городских трамваях и троллейбусах бесплатно

Соответствующий приказ подписан руководством “Ульяновскэлектротранса”
Алина ГАБДУЛИНА
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Временная отмена платы за проезд - подарок дамам в Международный женский день.Временная отмена платы за проезд - подарок дамам в Международный женский день.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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8 марта жительницы Ульяновска смогут весь день бесплатно ездить в городских трамваях и троллейбусах. Об этом на своей соцстранице сообщил глава города Сергей Панчин.

- В честь Международного женского дня губернатор Ульяновской области Сергей Морозов совместно с главой города Сергеем Панчиным сделали подарок для всех женщин: 8 марта проезд в трамваях и троллейбусах Ульяновска для женщин будет бесплатным, - уточнила и.о. главы администрации Заволжского района Галина Уткина.

Ульяновскэлектротранс” уже подписал соответствующий приказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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