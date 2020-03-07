Глава УФСБ Татарстана станет новым советником президента республики
Это может случиться после того, как Динар Хамитов выйдет в отставку
Фото: tatarstan.ru
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Стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов хочет назначить своим советником главу УФСБ региона Динара Хамитова после того, как тот выйдет в отставку. Об этом руководитель республики заявил на совещании в субботу, 7 марта.
Кроме того, Рустам Минниханов наградил Хамитова медалью к 100-летию образования ТАССР, которое отмечается в этом году.
Отметим, что Динар Хамитов работает в органах безопасности порядка 40 лет. УФСБ он возглавил в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU