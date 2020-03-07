2020-03-07T18:14:09+03:00
Общество

С приходом весны жители Казани стали чаще жаловаться на агрессивных бездомных собак

Все сообщения горожан передаются Комитету жилищно-коммунального хозяйства [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Марат Г.Фото: Марат Г.
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С приходом весны жители Казани стали чаще жаловаться на агрессивных бездомных собак. Свои сообщения они оставляют на портале “Народный контроль”. С 5 по 7 марта там появилось 6 жалоб.

Так, некто Елена Л. жалуется на стаю собак у школы № 184 имени Махмутова на улице Курынова. Женщина отмечает, что животные прибегают со стройки, которая находится рядом, и вечерами бросаются на людей. Жалобу Елены поддержало уже 25 человек.

Достается от собак и жителям поселка Вознесенское. Животные там поселились между домом №42 на улице Карлыгач и домом №2 в Боковой переулке.

- Агрессивно лают на прохожих и пытаются укусить. Просьба передать в службу отлова, т.к. это угрожает жизни наших детей да и нас самих, - пишет Марат Г.

Фото: Марат Г.

Фото: Марат Г.

Такая же проблема и у жителей Октябрьского городка. Там на улице Аделя Кутая местные жители также замечают собак.

- На территории улице Аделя Кутуя бегает стая бездомных агрессивных собак. Кругом школы и детские сады (школа №111 и детсады №№293 и 150 - Ред.) бегают собаки, кидаются и лают на людей, - жалуется Гулина Г.

Жалобу оставила и жительница дома №14 на улице Олонецкая Наталья Е. На нее саму набросились собаки.

- На улице Олонецкая от улицы Кайспийская бегает свора собак 9 штук и бросаются на людей. Сами сейчас вышли со двора и они набросились на нас. Бегают ещё по тротуару вдоль трассы, - рассказала женщина.

Все сообщения горожан уже переданы Комитету жилищно-коммунального хозяйства столицы Татарстана.

Отметим, что ранее правительство Татарстана определило, что на тысячу жителей Казани должно приходится 2,8 бродячих животных. Такая же цифра в Набережных Челнах и Нижнекамске. В остальных городах и районах республики на тысячу человек должно быть две бездомные собаки или кошки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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